Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

L'ex Inter Klinsmann: "Con sofferenza, ma l'Italia andrà ai Mondiali"

20 Ott 2025 - 14:29

"Se l'Italia andrà ai mondiali? Con un po' di sofferenza come sempre ma sono fiducioso che si qualificherà". Lo ha detto Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter e ct della Germania nella semifinale del Mondiale 2006 persa contro gli azzurri a Dortmund, a margine del premio Scopigno allo stadio Olimpico dove viene consegnato un riconoscimento al figlio Jonathan che gioca nel Cesena. "E la Germania? Anche loro ci saranno", ha aggiunto parlando sempre del prossimo mondiale che definisce un "torneo diverso rispetto al passato perché più lungo e con più squadre". Infine una battuta sul campionato di Serie A: "La seguo sempre ed è sempre un bel campionato, un po' indietro rispetto alla Premier, come la Liga e la Bundesliga".

Ultimi video

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:09
MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 238 milioni di euro

Ronaldo doppia Messi, Yamal entra in top 10: i calciatori più pagati

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:25
Juventus, Yildiz: "Daremo battaglia in A e Champions"
16:17
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e romanisti"
16:10
Bologna, Di Vaio: "Orsolini? Un sogno se andasse al Mondiale"
15:40
Figc, confermata la penalizzazione di 13 punti alla Triestina
15:37
Psg, Dembélé e Marquinhos convocati per il Bayer Leverkusen