L'ex Inter Klinsmann: "Con sofferenza, ma l'Italia andrà ai Mondiali"

"Se l'Italia andrà ai mondiali? Con un po' di sofferenza come sempre ma sono fiducioso che si qualificherà". Lo ha detto Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter e ct della Germania nella semifinale del Mondiale 2006 persa contro gli azzurri a Dortmund, a margine del premio Scopigno allo stadio Olimpico dove viene consegnato un riconoscimento al figlio Jonathan che gioca nel Cesena. "E la Germania? Anche loro ci saranno", ha aggiunto parlando sempre del prossimo mondiale che definisce un "torneo diverso rispetto al passato perché più lungo e con più squadre". Infine una battuta sul campionato di Serie A: "La seguo sempre ed è sempre un bel campionato, un po' indietro rispetto alla Premier, come la Liga e la Bundesliga".