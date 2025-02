Oggi Cristiano Ronaldo compie quarant’anni e il quotidiano francese l'Equipe lo celebra in prima pagina: "Inclassificabile" il titolo scelto per esaltare il fuoriclasse portoghese, che nonostante l'età continua a segnare gol a grappoli e sembra non aver voglia di smettere. Nel mirino ci sono i 1000 gol in carriera e il prossimo Mondiale in USA, Canada e Messico.