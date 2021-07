L'Associazione Calciatori: "Con il vaccino tutelate la squadra e i vostri cari"

L'APPELLO

Anche l'AIC si schiera apertamente per la profilassi contro il Covid

Vaccinarsi per tutelare se stessi, i compagni di squadra e le famiglie: è questa la raccomandazione messa nero su bianco dall'Assocalciatori in una lettera inviata ai propri iscritti lunedì, secondo quanto riportato dall'ANSA. Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti dell'Aic anche nelle visite di questi giorni all'interno dei ritiri delle squadre di Serie A, che si stanno preparando all'inizio della nuova stagione.

L'aumento considerevole di casi all'interno delle squadre di calcio, emblematico quello dello Spezia dovuto alla scelta "no vax" di due giocatori, ha spinto anche il sindacato dei calciatori a prendere una netta posizione sull'argomento del giorno. La scelta della Premier League, che ha deciso di vaccinare con doppia dose sia chi scende in campo che i membri dello staff, è un incentivo in più per procedere sulla strada della sicurezza anche nel nostro Paese.