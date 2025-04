L' assemblea di Lega Pro approva l'adozione del salary cap

L'assemblea di Lega Pro ha approvato l'adozione del salary cap, in via sperimentale dalla prossima stagione sportiva e in via definitiva da quella 2026-27. Lo ha reso noto la stessa Lega Pro, sottolineando che dopo l'intervento del presidente, Matteo Marani, l'assemblea delle società di Serie C ha accolto gli emendamenti al Codice di autoregolamentazione. Nel corso dei lavori sono stati inoltre illustrati i criteri applicativi della Riforma Zola e le procedure di ammissione al campionato.