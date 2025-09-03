Koulibaly: "Porto il Napoli nel cuore, ma andare in Arabia è stata la decisione giusta"

Non poteva mancare un pensiero per il suo Napoli con cui, dal 2014 al 2022, ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia: "Napoli e il Napoli sono nel mio cuore. Seguo sempre le partite, compresa l'ultima vittoria con il gol nel finale di Anguissa. Penso che abbiano grandi possibilità di vincere di nuovo lo scudetto, hanno preso un grande campione come De Bruyne e sono stati bravi a tenere Antonio Conte in panchina". L'entusiasmo c'è anche per l'arrivo di Luka Modric in Serie A: "È meraviglioso che un ex pallone d'oro sia arrivato al Milan ed è molto importante anche per il marketing del campionato. Ci sono molti calciatori che sognano di poter giocare in Serie A. L'Italia sarà sempre un paese dove il calcio si vive e dove si può crescere come giocatore e come persona".