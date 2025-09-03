Logo SportMediaset
Koulibaly: "Porto il Napoli nel cuore, ma andare in Arabia è stata la decisione giusta"

L'ex difensore del Napoli ha parlato del campionato arabo e della Serie A appena iniziata

03 Set 2025 - 11:34

Kalidou Koulibaly, otto stagioni in Italia con la maglia del Napoli, nel corso di un'intervista ad As ha parlato della sua esperienza all'Al-Hilal e del rapporto con il nuovo allenatore Simone Inzaghi: "È un allenatore che ha fatto due finali di Champions ed è venuto in Saudi Pro League calandosi perfettamente in questa realtà. Non siamo qui in vacanza, in Europa non si ha la giusta percezione del campionato arabo, in cui si esprime un calcio tutt'altro che arretrato. Venire qui è stata la scelta giusta anche perché, con i contratti che ho firmato, ho potuto continuare con i miei investimenti e aiutare la mia famiglia e il mio Paese. Inoltre, penso che il campionato arabo stia lavorando per contribuire allo sviluppo generale del calcio." 

Non poteva mancare un pensiero per il suo Napoli con cui, dal 2014 al 2022, ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia: "Napoli e il Napoli sono nel mio cuore. Seguo sempre le partite, compresa l'ultima vittoria con il gol nel finale di Anguissa. Penso che abbiano grandi possibilità di vincere di nuovo lo scudetto, hanno preso un grande campione come De Bruyne e sono stati bravi a tenere Antonio Conte in panchina". L'entusiasmo c'è anche per l'arrivo di Luka Modric in Serie A: "È meraviglioso che un ex pallone d'oro sia arrivato al Milan ed è molto importante anche per il marketing del campionato. Ci sono molti calciatori che sognano di poter giocare in Serie A. L'Italia sarà sempre un paese dove il calcio si vive e dove si può crescere come giocatore e come persona".

