All'indomani della pesante sconfitta in amichevole con il Napoli, il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp si proietta sulla sfida con il Manchester City, in programma domenica, per l'assegnazione del Community Shield, primo trofeo stagionale. "Per me non avrà nulla a che fare con il resto della stagione", ha evidenziato il manager tedesco, che a causa della Copa America e della Coppa d'Africa dovrà fare a meno di Salah, Mané, Firmino e Alisson. È una partita e, anche se abbiamo solo otto giocatori disponibili, proveremo a vincerla - ha proseguito - Se vinceremo bene. Se perderemo non sarà un bene. Ma non credo che Influenzerà la nostra stagione".