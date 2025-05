Klinsmann omaggia Pellegrini: "Un grande dolore, l'Inter ha un tifoso che guarda da lassù"

Nell'intervista a Gazzetta.it, Klinsmann ha ricordato un aneddoto legato all'ex presidente nerazzurro: "Ero arrivato da pochissimo, ricordo la prima volta in cui entrò negli spogliatoi e i miei compagni scattarono tutti in piedi come soldati. In Germania non avevo avuto questa formazione e io rimasi seduto. Poi vidi che anche i miei compagni di nazionale Brehme e Matthäus si erano alzati e, senza capire bene il perché, feci lo stesso. Me lo spiegò dopo proprio Bergomi, che era semplicemente rispetto per l’azienda che ci pagava e l’uomo che la rappresentava. Un piccolo gesto di cortesia, normale ma doveroso".