Kings World Cup Nations, svelato il calendario: il torneo si apre con Italia-Giappone

È stato svelato il calendario della Kings World Cup Nations, la nuova manifestazione mondiale organizzata da Kings League. Anno nuovo, nuova competizione. Il consueto detto verrà seguito alla lettera perché la prima partita si giocherà il primo giorno dell’anno, mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 16:00 a Milano; e sarà proprio l’Italia, padrona di casa, a fare il suo esordio nella partita inaugurale contro il Giappone. A seguire, dalle 17:00 e con una gara ogni ora sino alle 19:00, si disputeranno le altre tre sfide di giornata: Uzbekistan-Arabia Saudita, Argentina-Spagna e Stati Uniti-Messico. Il giorno successivo invece, giovedì 2 gennaio, agli stessi orari andranno in scena le restanti nazionali, così programmate: alle 16:00 Brasile-Corea del Sud, alle 17:00 Turchia-Ucraina, alle 18:00 Colombia-Marocco e in chiusura alle 19:00 Perù-Germania. La manifestazione proseguirà poi con tutte le partite successive, sulla base dei risultati delle prime gare: chi perde sfida chi perde e chi vince sfida chi vince, il 3 e il 4 gennaio. Il 5 gennaio giorno di pausa, per poi riprendere all’Epifania con il cosiddetto “knockout stage draw” dove verranno effettuati gli accoppiamenti per le sfide denominate “last chance” che proseguiranno anche il giorno seguente, prima di lasciare spazio ai quarti di finale programmati, nei giorni 8 e 9 gennaio. Le semifinali, invece, si disputeranno il 10 gennaio alle ore 18:00 e alle ore 19:00. Da queste due gare usciranno le squadre vincenti che si affronteranno nella finalissima programmata all’Allianz Stadium di Torino, domenica 12 gennaio alle ore 18:00. E qui si assegnerà la prima Kings World Cup Nations della storia, un appuntamento da non perdere.