Fabregas: "Progetto Como solo al 25%, ora dobbiamo salvarci"

In vista della gara contro il Monza allo U-Power Stadium, Cesc Fabregas ha parlato anche della crescita del progetto Como. "Noi siamo cresciuti, ma manca ancora. Io dico che siamo al 25%, ma prima di tutto c'è la salvezza da conquistare - ha spiegato il tecnico dei lariani -. Poi si deve far capire che devono crescere le aspettative e serve adattarsi alle varie squadre del campionato. Qui non è facile. Tutte fanno fatica con tutti. Noi a Monza, comunque, vogliamo e dobbiamo vincere". "Non dobbiamo paragonare serie B e serie A, qua c'è molta più qualità... Lo scorso anno si poteva rischiare un po' di più - ha aggiunto -. Per andare in A si deve vincere sempre, per restare in A non sempre serve vincere. All'88', se non puoi vincere, almeno devi non perdere".