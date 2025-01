Kings League World Cup Nations: Brasile campione

Il Brasile ha battuto 6-2 la Colombia, conquistando la prima edizione della Kings League World Cup Nations. Decisivo, come al solito, il bomber Kelvin Oliveira che con i suoi 5 gol (di cui uno doppio) ha permesso alla Seleção di imporsi 6-2. Non solo calcio, ma anche intrattenimento, con la presenza di diversi personaggi dello spettacolo tra cui Paolo Bonolis e Jake Paul. Un successo suggellato anche da un Allianz Stadium praticamente sold out, con 40.153 spettatori presenti.