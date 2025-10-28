Kings Cup, duello Vieri-Fedez dal dischetto

Terza giornata di Kings Cup Lottomatica.sport Italy e nuovo duello presidenziale alla Fonzies Arena di Cologno Monzese: Fedez contro Bobo Vieri. Nel format di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, che unisce spettacolo, sport e intrattenimento digitale in partite da 40 minuti, ogni presidente ha infatti la possibilità di calciare un rigore a partita, attivato dal coach della squadra con un pulsante dalla panchina. Il primo a presentarsi sul dischetto è stato Bobo Vieri per i D-POWER, la squadra che co-presiede insieme a Diletta Leotta: tiro secco e gol. Poi è stato il turno di Fedez, presidente dei Boomers, che ha tentato la replica ma ha sbagliato la conclusione. A fine gara sono stati proprio i Boomers di Fedez a imporsi 6-3 sui D-POWER di Diletta Leotta e Bobo Vieri.