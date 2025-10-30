Psg, Doué fuori fino alla prossima sosta

Arrivano notizie ufficiali sulle condizioni di Desiré Doué: come comunicato dal PSG, l'attaccante ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. Il francese era uscito nel corso dell'ultima partita contro il Lorient facendo preoccupare immediatamente lo staff medico dei parigini che lo aveva aiutato a uscire.