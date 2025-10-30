Psg, Doué fuori fino alla prossima sosta

© Getty Images
Arrivano notizie ufficiali sulle condizioni di Desiré Doué: come comunicato dal PSG, l'attaccante ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. Il francese era uscito nel corso dell'ultima partita contro il Lorient facendo preoccupare immediatamente lo staff medico dei parigini che lo aveva aiutato a uscire.
Il comunicato del Psg:
Le point médical de ce jeudi 30 octobre concerne le numéro 14 du Paris Saint-Germain.
Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale.
Infortunatosi durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué soffre di una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo punto verrà fatto dopo la sosta per le nazionali.