Calcio

Atalanta; a Udine Brescianini dal 1', torna tridente

30 Ott 2025 - 19:21
© Getty Images

© Getty Images

La novità dal 1' a Udine per l'Atalanta è Marco Brescianini, già sostituto di Marten de Roon al 20' martedì sera col Milan. La contrattura al flessore sinistro, pur senza lesioni, costringe allo stop il capitano nerazzurro, che verrà sostituito dal mancino di Erbusco nella mediana a due con Ederson. In occasione della trasferta nel prefestivo l'allenatore Ivan Juric pensa al ritorno del tridente con due attaccanti larghi alle spalle di un centravanti, o Scamacca o Krstovic, entrambi in panchina coi rossoneri. De Ketelaere, che farà in ogni caso l'uomo di raccordo col centrocampo, sarà affiancato probabilmente da Kamaldeen Sulemana facendo riposare Lookman in vista della trasferta di Champions di mercoledì prossimo a Marsiglia. I giocatori chiave nei vari reparti saranno comunque sottoposti a cambi in corso d'opera proprio nell'ottica del doppio confronto. In difesa Djimsiti dovrebbe riprendere il posto ad Ahanor nello schieramento iniziale con Kossounou e Hien. 

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

21:48
Sassuolo, Grosso: "Vittoria pesante in uno scontro diretto"
21:44
Cagliari, Pisacane: "Sconfitta che fa male: volevamo fare uno step in classifica"
21:19
Giudice sportivo Serie B, due squalificati per un turno
20:24
Cremonese, emergenza infortuni ma recupera Sanabria
19:45
Casadei: "Per il Torino un buon punto a Bologna"