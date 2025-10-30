Atalanta; a Udine Brescianini dal 1', torna tridente

La novità dal 1' a Udine per l'Atalanta è Marco Brescianini, già sostituto di Marten de Roon al 20' martedì sera col Milan. La contrattura al flessore sinistro, pur senza lesioni, costringe allo stop il capitano nerazzurro, che verrà sostituito dal mancino di Erbusco nella mediana a due con Ederson. In occasione della trasferta nel prefestivo l'allenatore Ivan Juric pensa al ritorno del tridente con due attaccanti larghi alle spalle di un centravanti, o Scamacca o Krstovic, entrambi in panchina coi rossoneri. De Ketelaere, che farà in ogni caso l'uomo di raccordo col centrocampo, sarà affiancato probabilmente da Kamaldeen Sulemana facendo riposare Lookman in vista della trasferta di Champions di mercoledì prossimo a Marsiglia. I giocatori chiave nei vari reparti saranno comunque sottoposti a cambi in corso d'opera proprio nell'ottica del doppio confronto. In difesa Djimsiti dovrebbe riprendere il posto ad Ahanor nello schieramento iniziale con Kossounou e Hien.