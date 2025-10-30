Logo SportMediaset

Calcio

Gilmour: "Napoli bel gruppo, anche contro il Como daremo tutto"

30 Ott 2025 - 18:30
© Getty Images

© Getty Images

"Noi siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita". Così il centrocampista del Napoli Billy Gilmour intervenuto ai microfoni di Radio CRC. "Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio", ha aggiunto. Sulla differenza di giocare con tre centrocampisti o con quattro. "Non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello", ha detto. Infine sulla prossima partita contro il Como. "Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio", ha concluso Gilmour. 

