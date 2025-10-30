Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
anniversario

Tokyo, Alberto Pizzo rende omaggio a Maradona in musica

Il pianista napoletano ha celebrato quello che sarebbe stato il 65° compleanno del Diez con un'esibizione simbolica tra cielo e memoria

30 Ott 2025 - 12:41
01:23 

A 45 piani sopra la metropoli che non dorme mai, un pianoforte ha risuonato nel cielo di Tokyo. Le note erano quelle di “El tango del Diez”, una dedica appassionata che il pianista napoletano Alberto Pizzo ha composto per Diego Armando Maradona. Nel giorno in cui il Pibe de Oro avrebbe compiuto 65 anni, Pizzo ha voluto ricordarlo a modo suo: con la musica, con la passione, con il cuore.

Seduto a un pianoforte Yamaha – il celebre CFX Grand Coda da Concerto di cui è unico Ambassador nel mondo – Pizzo ha suonato indossando la maglia azzurra celebrativa del Napoli, con quel numero 10 che per i napoletani è più di un simbolo: è un’eredità emotiva, un pezzo d’anima. Dietro di lui la città di Tokyo si apriva come un mare di luci. Davanti, il ricordo di un idolo che ha insegnato al mondo cosa significa amare il proprio destino fino in fondo.

"Ero tra la veglia e il sonno, quando mi arrivò un messaggio su WhatsApp nel cuore della notte - racconta l’artista - Appresi così la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. Per me, come per ogni napoletano, non era solo un calciatore: era un simbolo, un’anima che aveva trasformato il dolore e la povertà in arte, in luce, in magia. Mi sono precipitato al pianoforte, come per catapultarmi nel mio mondo. Non ho pensato più a nulla… ho solo suonato. E da quelle note è nato questo tango non argentino nel ritmo, ma napoletano nello spirito. Un tango che non si balla, ma si ascolta come una preghiera, come un ricordo che brucia e consola allo stesso tempo".

maradona
anniversario
musica
pizzo

Ultimi video

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"