Tokyo, Alberto Pizzo rende omaggio a Maradona in musica

Il pianista napoletano ha celebrato quello che sarebbe stato il 65° compleanno del Diez con un'esibizione simbolica tra cielo e memoria
A 45 piani sopra la metropoli che non dorme mai, un pianoforte ha risuonato nel cielo di Tokyo. Le note erano quelle di “El tango del Diez”, una dedica appassionata che il pianista napoletano Alberto Pizzo ha composto per Diego Armando Maradona. Nel giorno in cui il Pibe de Oro avrebbe compiuto 65 anni, Pizzo ha voluto ricordarlo a modo suo: con la musica, con la passione, con il cuore.
Seduto a un pianoforte Yamaha – il celebre CFX Grand Coda da Concerto di cui è unico Ambassador nel mondo – Pizzo ha suonato indossando la maglia azzurra celebrativa del Napoli, con quel numero 10 che per i napoletani è più di un simbolo: è un’eredità emotiva, un pezzo d’anima. Dietro di lui la città di Tokyo si apriva come un mare di luci. Davanti, il ricordo di un idolo che ha insegnato al mondo cosa significa amare il proprio destino fino in fondo.
"Ero tra la veglia e il sonno, quando mi arrivò un messaggio su WhatsApp nel cuore della notte - racconta l’artista - Appresi così la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. Per me, come per ogni napoletano, non era solo un calciatore: era un simbolo, un’anima che aveva trasformato il dolore e la povertà in arte, in luce, in magia. Mi sono precipitato al pianoforte, come per catapultarmi nel mio mondo. Non ho pensato più a nulla… ho solo suonato. E da quelle note è nato questo tango non argentino nel ritmo, ma napoletano nello spirito. Un tango che non si balla, ma si ascolta come una preghiera, come un ricordo che brucia e consola allo stesso tempo".