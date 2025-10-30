Tokyo, Alberto Pizzo rende omaggio a Maradona in musica

"Ero tra la veglia e il sonno, quando mi arrivò un messaggio su WhatsApp nel cuore della notte - racconta l’artista - Appresi così la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. Per me, come per ogni napoletano, non era solo un calciatore: era un simbolo, un’anima che aveva trasformato il dolore e la povertà in arte, in luce, in magia. Mi sono precipitato al pianoforte, come per catapultarmi nel mio mondo. Non ho pensato più a nulla… ho solo suonato. E da quelle note è nato questo tango non argentino nel ritmo, ma napoletano nello spirito. Un tango che non si balla, ma si ascolta come una preghiera, come un ricordo che brucia e consola allo stesso tempo".