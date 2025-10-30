Casadei: "Per il Torino un buon punto a Bologna"

"Un bel punto sul nostro cammino, ci vediamo domenica": sui social si esprime così il centrocampista del Torino Cesare Casadei, che si tiene stretto lo 0-0 conquistato sul campo del Bologna. Si è trattato del quarto risultato utile di fila per la squadra di Baroni, che adesso si prepara alla sfida di domenica all'Olimpico Grande Torino contro il Pisa. Lo staff medico granata monitorerà le condizioni di Israel, anche se il portiere di riserva Paleari ha convinto tutti anche al Dall'Ara. Ngonge è rientrato con qualche noia muscolare che non preoccupa, per domenica però si va verso il ritorno del tandem Adams-Simeone nel reparto avanzato. In difesa, invece, Baroni spera di poter confermare nuovamente il terzetto Tameze-Maripan-Coco, che contro il Bologna ha dato prova di solidità.