Calcio

Kings League: a Cologno Monzese arriva la finale italiana della Kings Cup Lottomatica.sport Italy

11 Nov 2025 - 22:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Lunedì 17 novembre, la Fonzies Arena di Cologno Monzese ospiterà la giornata conclusiva della Kings Cup Lottomatica.sport Italy, con le due semifinali e la grande finale che incoronerà la campionessa italiana della Kings Cup. Le due semifinali apriranno il programma della giornata, determinando le squadre che si contenderanno il titolo nella serata. La vincitrice rappresenterà l’Italia nel triangolare europeo della Kings Cup Europe, che si terrà dal 21 al 24 novembre a Colonia, Barcellona e Milano, contro le campionesse di Spagna e Germania. In palio il titolo di campione d’Europa e un posto nella Kings World Cup Clubs 2026, il Mondiale per club della Kings League.

Tra i presidenti delle squadre protagoniste ci saranno alcuni dei più grandi streamer italiani di Twitch, a cominciare da Blur e i suoi Stallions, in vetta alle classifiche di Twitch Italia per numero di spettatori, che sfideranno i Caesar di Damiano Er Faina e En3rix del canale Twitch ControCalcio, squadra in cui milita anche Giovanni Kean, fratello maggiore di Moise Kean. Per informazioni e biglietti: https://kingsleague.pro/it/italia

