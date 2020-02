Kia Motors, Monza e Ospedale di Desio "Insieme per vincere"

Viene inaugurato oggi un nuovo progetto di Corporate Social Responsibility (CSR), "Insieme per vincere", che vede Kia Motors Company Italy, A.C. Monza e l'Ospedale di Desio unire le forze per donare ai bambini del meno fortunati di Monza e provincia momenti di divertimento e spensieratezza.

L'annuncio avviene alla presenza di Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, dell'Amministratore Delegato di A.C. Monza, ii senatore Adriano Galliani, mentre l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza è rappresentata dal direttore generale Mario Alparone, dal direttore socio-sanitario. Gianluca Peschi, dal professor Massimo Clerici, primario di Psichiatria e dalla dottoressa Renata Nacinovich, primario di Neuropsichiatria infantile.

Questo progetto, che rafforza l'impegno di Kia Motors Italy nell'ambito CSR, si concretizza con l'umanizzazione degli spazi di attesa del centro UONPIA, una realtà d'eccellenza della neuropsichiatria sul territorio di Monza sotto regida dell'Ospedale di Desio. Inoltre, "Insieme per vincere" rappresenta un ulteriore segno di vicinanza di A. C. Monza al suo territorio e ai monzesi, un gesto concreto di supporto alla comunità.

Un'iniziativa che combina le potenzialità di Kia Motors Comany Italy e A. C. Monza con l'obiettivo comune di far sentire la propria vicinanza ai bambini sfruttando il potente canale sportivo. Pertanto, con la speranza che il calcio possa portare un po' di gioia e luce ai bambini meno fortunati, Kia Motors Comnay Italy e A.C. Monza hanno portato questo sport dentro le mura dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria e Psicologia per l'infanzia e l'Adolescenza grazie alle decorazioni delle pareti a tema e all'introduzione di alcuni giochi e gadget sportivi che consentano momenti di svago altrimenti impossibili per i bambini.

Tale iniziativa consente a Kia Motors Italy e A.C. Monza di dare un proprio contributo all'impegno costantemente profuso dall'UONPIA e dall'Ospedale di Desio a supporto dei bambini.

"Siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo a una causa tanto importante per il territorio di Monza e Brianza; ancor più se con questo gesto a beneficiare sono i piccoli degenti del centro UNOPIA — spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy — Ogni arino Kia è molto attenta a non far mancare il proprio sostegno a realtà virtuose attive nel campo della solidarietà e anche per il 2020 questo non è che l'inizio di un anno che si preannuncia molto importante sotto questo punto di vista".