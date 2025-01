Loris Karius si è appena trasferito allo Schalke 04, Serie b tedesca, queste le sue parole al Corriere della Sera: "Quello del calcio non è un mondo in cui le amicizie si creano o durano, di amici veri nel calcio ne ho pochi. In Italia riconoscono più Diletta (la Leotta, sua moglie, ndr) ma all'estero la situazione si ribalta: per me non è un problema la sua popolarità, ci supportiamo a vicenda".