K-SPORT LANCIA MAGLIA CON SENSORI PER LA MATCH ANALYSIS

Un modello di inclusione per tutti nel mondo del calcio: grazie ai dati di performance digitalizzati nuove opportunità per sportivi, calciatori, allenatori e procuratori. La usano Messi e Ronaldo e ora le giovani promesse. K-Sport World presenta K-Fans, ovvero la maglia con sensori dedicata ai non professionisti, in particolare, ma non solo, ragazzi delle giovanili e atleti amatori. Alla maglia è collegata un'app con cui condividere i dati in un database mondiale che sarà poi visto da chi fa scouting e dagli stessi procuratori.