Spalletti provoca la Juve per svegliarla: dalle "facce di c..." alle "teste calde", la strategia di Luciano

Del resto, Spalletti è stato chiaro sul potenziale della squadra fin dal giorno della sua presentazione, a fine ottobre 2025, quando da Tudor aveva ereditato una Juve settima in Serie A: "Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità, nonostante i momenti difficili, perché avrei dovuto accettare un contratto di otto mesi? Spero di poter rientrare nel giro scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo e sono state giocate soltanto nove partite".