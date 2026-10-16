Juve, Conceiçao prova a chiudere subito il caso ma Spalletti lo avvisa. E con la Lazio possibile panchina

Prima la sceneggiata, poi la marcia indietro davanti le telecamere. Francisco Conceiçao ha provato a mettere una pezza a quanto accaduto a Vigo in occasione del cambio, ma la serata no del portoghese resta. Dentro e fuori dal campo. Dopo il cambio avvenuto al minuto 64, l'ex Porto ha tirato un pugno alla panchina, ha avuto un botta e risposta con Martusciello (collaboratore di Spalletti) e infine si è diretto negli spogliatoi. Questo prima di tornare con i compagni a vedere il match a bordocampo dopo aver smaltito la rabbia.