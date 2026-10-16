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Juve, Conceiçao prova a chiudere subito il caso ma Spalletti lo avvisa. E con la Lazio possibile panchina

Dopo il cambio col Cagliari all'intervallo, il portoghese ha collezionato una prova negativa anche in Europa League con tanto di sfogo

16 Ott 2026 - 09:59
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Prima la sceneggiata, poi la marcia indietro davanti le telecamere. Francisco Conceiçao ha provato a mettere una pezza a quanto accaduto a Vigo in occasione del cambio, ma la serata no del portoghese resta. Dentro e fuori dal campo. Dopo il cambio avvenuto al minuto 64, l'ex Porto ha tirato un pugno alla panchina, ha avuto un botta e risposta con Martusciello (collaboratore di Spalletti) e infine si è diretto negli spogliatoi. Questo prima di tornare con i compagni a vedere il match a bordocampo dopo aver smaltito la rabbia.

Il successivo intervento televisivo "Non ho litigato con nessuno" ha solo fatto rientrare solo parzialmente il caso. Spalletti ha preso subito di petto l'accaduto: "Gli conviene essere arrabbiato con se stesso. Altrimenti ne dovremo parlare". Chiaro il messaggio al fantasista, successivamente ancora avvisato dal tecnico toscano: "Deve mettere carattere nei 70 minuti che trascorre in campo, non nei 20 successivi. Ci sono anche altri compagni forti fuori e infatti quando hanno giocato, hanno ribaltato la partita". Della serie: ci sono altri calciatori di valore in rosa, se non lasci il segno rischi di finire fuori.

Ed è assai probabile, sottolinea La Stampa, che domenica con la Lazio Conceiçao inizi il match dalla panchina. D'altronde dopo essere rimasto negli spogliatoi a Cagliari (è stato sostituito al 45'), il figlio d'arte ha deluso anche in Europa League. La prestazione del 23enne infatti, è stata giudicata insufficiente come si può leggere anche nelle nostre pagelle. Serve un cambio di rotta immediato, magari in corsa con la Lazio proprio per 'fare pace' con Spalletti.

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