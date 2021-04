Juventus, terzo positivo al Covid-19: è Bernardeschi

Federico Bernardeschi è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore della Juventus è asintomatico e in isolamento ed è il terzo bianconero dopo Demiral e Bonucci costretto a fermarsi per questo motivo. Anche per il numero 33 il contagio è avvenuto durante il ritiro con la Nazionale, proprio come Bonucci e diversi altri giocatori come Cragno del Cagliari e Verratti del Psg. Per Pirlo un problema in più verso il recupero col Napoli.