Juventus, Pjanic sul gol al Brescia: "Da lì pensate solo ad esultare"

"Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi". Miralem Pjanic, decisivo per il 2-1 con cui la Juventus ha espugnato il campo del Brescia, ha ha scherzato su Instagram commentando il gran gol segnato al Rigamonti con un destro al volo dal limite dopo un calcio di punizione di Dybala respinto dalla barriera.