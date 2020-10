Juventus, Pirlo: "Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire"

QUI JUVE

Andrea Pirlo deluso dopo l'1-1 contro il Verona: "Primo tempo attendista, siamo stati poco aggressivi a centrocampo ma le occasioni migliori sono state le nostre. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione ma non dobbiamo prendere uno schiaffo per svegliarci". Ottimismo però per il futuro: "Dispiace lasciare punti ma siamo sulla strada giusta, per il nostro prosieguo vedo solo cose positive". Il tecnico della Juventus applaude Kulusevski: "È partito in panchina perché veniva da sei partite consecutive e ha fatto il suo. Dybala? Nota positiva, non credevamo potesse giocare 90 minuti".

Il tecnico bianconero spiega il piano tattico: "Contro squadre come Verona o Atalanta si lotta uomo contro uomo a tutto campo, ci si basa sui duelli. Quindi abbiamo provato giocate di prima per saltare la loro pressione ma abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio. I centrocampisti hanno fatto una buona partita ma potevamo fare meglio". Sull'infortunio di Bonucci: "Aveva già sentito qualcosa a Kiev, ha stretto i denti per questa partita. Valuteremo nelle prossime ore".

Passo indietro rispetto alla Champions? "Sapevamo sarebbe stata più dura, il Verona ha più intensità. Poi in Europa il pubblico tiene alta la concentrazione, stasera la partita sembrava più spenta. Dobbiamo cominciare i match con più determinazione". Nessuna preoccupazione in vista di mercoledì: "Non sono preoccupato in chiave Barcellona, sono due partite completamente diverse, sono squadre con tipi di gioco diversi".

Infine, in previsione del ritorno di Cristiano Ronaldo: "Può giocare sia con Dybala che con Morata, partendo dal centro-sinistra. A lui piace venire dentro al campo e girare attorno all'altra punta. Offensivamente ci è mancata anche ampiezza senza Chiesa, per questo ho schierato Bernardeschi anche per dargli minutaggio visto che veniva da un po' di inattività".