Juventus, Pirlo: "Derby? Ci arriviamo bene e vale sempre molto"

VERSO JUVENTUS-TORINO

"Il derby è importante perché è la stracittadina, vale molto per entrambe le squadre e le tifoserie: per parecchie volte ho avuto la fortuna di giocarlo, di vincerlo e ho fatto anche gol, è un ricordo indelebile. E' bello da giocare, ci sono tante emozioni e speriamo di fare una grande gara": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sua prima sfida contro il Torino da allenatore. "Ci arriviamo bene, cerchiamo in queste ultime ore di recuperare un po' di forze dopo l'altra sera - ha detto ai microfoni di Juventus Tv - perché abbiamo avuto poco tempo, ma siamo preparati per proseguire il nostro cammino in campionato e fare una gara seria".

"Cercavo una riposta per noi stessi, soprattutto per la crescita e per il morale: dovevamo fare gara importante sotto l'aspetto tecnico e mentale, ora lavoriamo con un po' più di serenità": Pirlo racconta il momento della sua Juventus dopo la vittoria in Champions con la Dinamo Kiev e alla vigilia della sfida contro il Torino. "Sarà una settimana bella e lunga - ha commentato sul tour de force che prevede i granata domani, il Barcellona martedì e il Genoa domenica 13 - ma ora l'obiettivo è catapultarci sul derby che è importante: bisogna pensare a una partita per volta".

