Juventus, le condizioni per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro

Via libera dal Consiglio di Amministrazione della Juventus alle condizioni definitive dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro, deliberato dall'ultima assemblea degli azionisti, e al calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni, che partirà dal 29 novembre. Saranno 1.197.226.782 le azioni ordinarie di nuova emissione, per i vecchi soci fino al 10 dicembre diritto di opzione con uno sconto del 35,32% del prezzo teorico delle nuove azioni. La Borsa reagisce in calo: -9%.

Getty Images