Woltemade e Kolo ribaltano il Celta. I due attaccanti devono giocare insieme, Spalletti studia la chiave

Ma è ormai palese come entrambi diano il meglio di sé solo se insieme. Non per questioni di "simpatia", chiaramente. È un fatto di caratteristiche. Gli attributi dell'uno bilanciano quelli dell'altro. Randal partendo da sinistra per sgasare e accentrarsi, Nick nel ruolo di nove e mezzo a riempire o svuotare l'area sfruttando la sua fisicità e le sue qualità tecniche.