Juventus, Del Piero: "Il gesto di Ronaldo non è stato bello"

L'INTERVISTA

Il periodo di Cristiano Ronaldo, le fatiche di Sarri a imporre il proprio gioco e la crescita di De Ligt. Alex Del Piero, leggenda ed ex capitano della Juventus, ha parlato della squadra bianconera, non risparmiando qualche critica anche a CR7 per il comportamento dopo la sostituzione contro il Milan: "Lasciare lo stadio con la partita in corso non è un buon comportamento, non è stato bello". Su Sarri: "Sorpreso che la Juve lo abbia scelto".

Da capitano storico della Juventus, Del Piero forse avrebbe gestito in maniera diversa l'episodio con il fuoriclasse portoghese, ma nella realtà dei fatti anche per l'ex numero 10 conta il quotidiano: "Quel gesto non è stato bello, ma ciò che conta di più è il comportamento che Ronaldo tiene in allenamento ogni giorno. Cristiano è un grande professionista e i compagni lo rispettano molto, quello è l'importante. Segna meno rispetto a quando giocava in Spagna perché ogni stagione è diversa e poi segnare in Italia non è facile, l'attenzione difensiva e la preparazione tattica da noi spesso è esasperata".

La Juventus vola in testa alla classifica, un passo avanti all'Inter di Conte. Nonostante questo il gioco di Sarri è criticato: "Mi ha sorpreso che la Juventus abbia pensato a lui per sostituire Allegri visto il suo passato al Napoli - ha raccontato nel corso dell'intervista rilasciata ad As - e mi ha sorpreso la fine del rapporto con Allegri. Non pensavo che la Juventus avrebbe chiuso così presto un rapporto così vincente. Sarri ha bisogno di tempo, il suo gioco si è visto solo in alcuni momenti in certe azioni offensive, con un possesso palla continuo ma non sterile come nel gol di Higuain contro l'Inter. Non bisogna aspettarsi una copia di Napoli o Chelsea, ogni squadra e ogni campionato ha bisogno di un progetto su misura".

Tra i più criticati dell'inizio di stagione della Juventus c'è De Ligt, ma non per Del Piero: "Sul suo conto sono molto positivo. Ha commesso degli errori, ma ha un potenziale enorme e cresce di partita in partita". Infine sul rinnovo di Bonucci e il nuovo ruolo di Buffon: "Non ci sono difensori come Leonardo, capaci di impostare così bene. Non mi aspettavo il ritorno di Gigi, ma ha fatto bene a seguire l'istinto facendo ciò che lo fa stare bene. Quella attuale è la soluzione migliore per lui e per la Juve".