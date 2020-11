Juventus, De Ligt: "Gruppo giovane e pronto ad alzare il livello"

"Penso che lo stile Ajax si possa riassumere in due parole: coraggio e disciplina. Lì pretendono presto che tu impari a giocare la palla, senza paura, che impari a dimostrare chi sei veramente, come calciatore e come uomo. E lavori per questo sempre. È una cosa che ti rimane dentro, una mentalità che mi sta aiutando molto anche alla Juventus". Questo è il Matthijs de Ligt, ritratto in esclusiva per la cover di Icon di questo mese, pronto per diventare un grandissimo del proprio sport. A 18 anni era già capitano di un club leggendario come l'Ajax, a 21 è stabilmente uno dei migliori del mondo nel suo ruolo, punto fermo della Juventus dopo appena un anno a Torino.