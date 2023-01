Juve, ora sarà Scanavino a prendere il posto di Cherubini

JUVENTUS

Il neo dg sostituirà formalmente il ds squalficato. Poi, però, si dovrà trovare una soluzione definitiva per la prossima stagione

© Getty Images Tra i tanti problemi che la Juve si trova a dover affrontare fuori dal campo, c'è anche quello di trovare a breve un sostituto di Federico Cherubini. Almeno a livello formale. Il direttore sportivo è stato inibito per un anno e quattro mesi, periodo durante il quale non potrà operare ufficialmente per il club bianconero e, più banalmente, nemmeno presentarsi davanti ai microfoni prima o dopo le partite. La sua ultima apparizione risulterà quella di giovedì sera prima della sfida di Coppa Italia contro il Monza.

Vedi anche Calcio Juve, Ferrero e Scanavino alla squadra: "Compatti di fronte all'ingiustizia" Inizialmente si pensava che il suo posto potesse essere preso da Marco Storari o Gianluca Pessotto, propendendo quindi per una soluzione proveniente dallo staff interno, con i due ex giocatori attualmente impegnati tra seconda squadra e settore giovanile. Adesso, invece, dovrebbe essere Maurizio Scanavino a sostituirsi formalmente a Cherubini, con il neo direttore generale sempre più al centro del progetto, anche sportivo. Non a casa è stato lui, insieme al presidente Gianluca Ferrero, a presentarsi ieri davanti alla squadra e dare la carica a Danilo e compagni in vista di una scalata quasi impossibile.

A partire dalla prossima stagione, tuttavia, servirà trovare un sostituto a tempo pieno e qui l'elenco dei papabili è lungo e ben fornito. Si va dal gettonatissimo Cristiano Giuntoli del Napoli al milanista Frederic Massara, passando per Giovanni Rossi del Sassuolo, ma senza scartare una soluzione interna ancora da individuare.