LE PAGELLE DI CELTA-JUVENTUS

Woltemade e Kolo Muani, da "brocchi" a gemelli del gol

Woltemade approfitta di un clamoroso errore di Marcos Alonso e Kolo Muani inzucca un bel cross di Cambiaso. Così i "brutti anatroccoli" dell'attacco bianconero diventano protagonisti. Male Alajbegovic, Conceicao e Koopmeiners. Applausi per Sarr

di Matteo Dotto
15 Ott 2026 - 23:27
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JUVENTUS

VICARIO 6 - Senza colpe nel gol, mai troppo seriamente impegnato. Un bell'assist per Woltemade nel primo tempo e una leggerezza nella ripresa che poteva costare cara.

KALULU 6 - Vispo anche nelle battute finali, non sempre è pulito ma non si macchia di errori gravi.

GATTI 5.5 - Alterna cose buone ad amnesie: lascia troppo spazio in avvio dell'azione del gol del Celta, poi si fa bruciare da un contropiede potenzialmente pericoloso e Spalletti lo richiama in panchina (dal 69' BREMER 6 - Lì dietro ci mette esperienza e personalità).

KELLY 5.5 - Si riprende dopo un avvio pasticciato, ma non dà mai l'impressione di poter garantire sicurezza al reparto. Ammonito, esce con Gatti (dal 69' LUCUMI 6 - Presidia la terza linea con sicurezza). 

McKENNIE 5 - Corre, spesso a vuoto, ci mette tanto impegno per onorare la fascia di capitano ma il gol è soprattutto colpa sua (e in misura minore di Cambiaso e Gatti).

KOOPMEINERS 4.5 - Solita partita "trasparente", ogni tanto ti chiedi se è ancora in campo. "Buca" nel primo tempo una potenziale palla gol. (dall'82' DOUGLAS LUIZ SV)

SARR 6.5 - La nota lieta della serata. Corre e ruba palloni, gli manca ancora un po' di sprint per proporsi anche in fase offensiva.

CAMBIASO 6.5 - Ha qualche responsabilità nel gol. Comunque si riprende e gioca una partita di sostanza e attenzione. E soprattutto scodella il cross per la zuccata vincente di Kolo Muani.

CONCEICAO 5.5 - Comincia sbagliando tutti i palloni che tocca, poi si riprende mettendoci un po' di pepe ma, come al solito, non è quasi mai pericoloso (dal 63' NICO GONZALEZ 6 - Dà subito la scossa, si mette in proprio e va vicino al gol con un bel mancino  a giro).

ALAJBEGOVIC 4.5 - Non si vede mai e ci si chiede che fine abbia fatto quell'indemoniato fantasista che con la Bosnia aveva incantato l'Europa (dal 63' KOLO MUANI 6.5 - Come a Cagliari ci mette la testa: lasciato solo da Marcos Alonso, non perdona. Finalmente un gol-vittoria).

WOLTEMADE 6.5 - Brutto da vedere. Nel primo tempo ciabatta alto un pallone invitante recapitatogli da Vicario. Poi però non perdona sull'erroraccio di Marcos Alonso.

Allenatore SPALLETTI 6.5 - La sua Juve vince ma... convince poco. Azzecca comunque i cambi e si porta a casa tre punti d'oro contro una squadra di una pochezza disarmante.

CELTA

RADU 5.5; JAVI RODRIGUEZ 6, YOEL LAGO 6, MARCOS ALONSO 3; JAVI RUEDA 6.5 (dall'84' NUNEZ SV), FEBAS 5.5 (dal 74 HUGO BURCIO 5), MORIBA 6.5, CARREIRA 6; HUGO ALVAREZ 6.5 (dall'84' HUGO GONZALEZ SV) , JUTGLA 6 (dal 74' IAGO ASPAS 6.5), WILLIOT SWEDBERG 5.5 (dal 61' DRIOUECH 5). Allenatore GIRALDEZ 6

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