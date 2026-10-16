L'ANALISI

Juve, con il Celta Vigo una vittoria che non deve illudere

Importantissimi i tre punti: per la classifica e per il morale. Ma non vanno dimenticati gli "orrori" di Marcos Alonso che prima regala il gol a Woltemade e poi si dimentica di Kolo Muani

di Matteo Dotto
16 Ott 2026 - 10:04
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Alla fine del primo tempo erano già pronti i titoli (di coda?): C come Celta, C come Cagliari, C come crisi. E per Spalletti si profilavano tempi durissimi. Poi, com'è il calcio: Marcos Alonso, capitano del Celta, ex della Fiorentina, trasforma un insulso cross di Koopmeiners in uno straordinario assist che Woltemade non può sbagliare. Poi, nel recupero, Cambiaso scodella un bel pallone in mezzo, Marcos Alonso (ancora lui) sta a guardare e Kolo Muani ci mette la testa e firma il suo secondo gol in sei giorni. Qualcuno (chi scrive) aveva insinuato il sospetto che quella strana coppia (Woltemade-Kolo Muani) facesse rimpiangere a Spalletti quella dei suoi giovanili tempi udinesi (Margiotta-Pampa Sosa). Di sicuro c'è che se i due - anche se non sono fenomeni - giocano insieme le trame offensive bianconere ne guadagnano.

Juventus vincente, 6 punti su 6 in Europa League anche se Nec e Celta sono probabilmente inferiori a quasi tutte le altre 19 squadre della nostra Serie A. Juve che vince ma... convince poco. Nel primo tempo, tanto per dire, l'unica occasione bianconera è arrivata da un rilancio di Vicario, da un errore della difesa galiziana e da un tiraccio di Woltemade. Poi - anche se magari un po' tardivi - i cambi di Spalletti hanno trasformato la partita. In realtà gli ingressi di Nico Gonzalez e Kolo Muani per dare linfa all'attacco e quelli di Lucumi e Bremer per puntellare la difesa sono avvenuti già con il risultato di 1-1. Pareggio arrivato però da quell'errore da matita blu-scura di Marcos Alonso. La squadra di Spalletti ha sofferto nel primo tempo il ritmo del Celta e sull'1-1 - con ancora Kelly e Gatti in campo - ha rischiato di prendere gol in contropiede. Per l'Europa ci si vede giovedì prossimo allo Stadium contro il Rennes. Ma lo Stadium sarà teatro già domenica di una partita che può dir molto sulle future ambizioni juventine in campionato: Juve-Lazio. Con la squadra di Gattuso, capolista a pari merito con l'Inter, che guarda i bianconeri dall'alto dei suoi 5 punti di vantaggio in classifica. 

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