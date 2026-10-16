Juve, con il Celta Vigo una vittoria che non deve illudere

Juventus vincente, 6 punti su 6 in Europa League anche se Nec e Celta sono probabilmente inferiori a quasi tutte le altre 19 squadre della nostra Serie A. Juve che vince ma... convince poco. Nel primo tempo, tanto per dire, l'unica occasione bianconera è arrivata da un rilancio di Vicario, da un errore della difesa galiziana e da un tiraccio di Woltemade. Poi - anche se magari un po' tardivi - i cambi di Spalletti hanno trasformato la partita. In realtà gli ingressi di Nico Gonzalez e Kolo Muani per dare linfa all'attacco e quelli di Lucumi e Bremer per puntellare la difesa sono avvenuti già con il risultato di 1-1. Pareggio arrivato però da quell'errore da matita blu-scura di Marcos Alonso. La squadra di Spalletti ha sofferto nel primo tempo il ritmo del Celta e sull'1-1 - con ancora Kelly e Gatti in campo - ha rischiato di prendere gol in contropiede. Per l'Europa ci si vede giovedì prossimo allo Stadium contro il Rennes. Ma lo Stadium sarà teatro già domenica di una partita che può dir molto sulle future ambizioni juventine in campionato: Juve-Lazio. Con la squadra di Gattuso, capolista a pari merito con l'Inter, che guarda i bianconeri dall'alto dei suoi 5 punti di vantaggio in classifica.