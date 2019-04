Il Fulham prende in giro la nuova maglia della Juventus su Twitter

25/04/2019

Se lo stile non convince i tifosi della Juventus, non si può dire che la divisa del 2019/20 - senza strisce - non abbia fatto parlare di sé anche fuori dall'Italia. È il caso del Fulham che su Twitter ha notato somiglianze con la maglia presentata diversi mesi fa per celebrare i 140 anni del club e ha colto l'occasione per ironizzare: "Per sempre nella nostra ombra (ricordando anche il 4-1 del 2010 in Europa League, ndr)". Il post è stato successivamente rimosso.