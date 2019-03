E' Cristiano Ronaldo lo sportivo più famoso del mondo

16/03/2019

Non è solo tecnico il motivo per cui la Juve ha deciso di fare un investimento spaventosamente costoso come quello di portare a Torino Cristiano Ronaldo. Lo conferma anche la recente classifica stilata da Espn, che ha messo il portoghese davanti a tutti per popolarità. CR7 risulta lo sportivo più famoso del mondo, precedendo la superstar della Nba e dei Lakers, LeBron James, e il suo grande rivale argentino Lionel Messi del Barcellona.