Cristiano Ronaldo mostra la sua villa con vista su Torino

Per la prima volta da quando si è trasferito alla Juve la scorsa estate, Cristiano Ronaldo ha aperto la sua casa di Torino e mostrato la splendida vista sul capoluogo piemontese. Lo ha fatto in un'intervista a una televisione portoghese in cui ha parlato di passato, presente e futuro. Partendo da lontano, quando, trasferitosi a Lisbona per iniziare la sua carriera con lo Sporting, viveva in una vecchia foresteria. "Mio figlio Cristianinho non poteva credere che io fossi cresciuto lì. La gente pensa che tutto sia facile in questa vita. Le case, le macchine, i vestiti... che tutto ciò cada dal cielo. Ma quello che cerco di instillare in mio figlio o quando faccio eventi nelle scuole è che solo il talento non basta. Con il lavoro duro e la dedizione si può ottenere tutto ciò che si vuole", ha detto CR7 in un'anticipazione mostrata da TVI.