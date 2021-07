Bonucci e la Juve ricordano la Carrà: "Il tuo sorriso e la tua energia resteranno sempre"

"Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre". Dal ritiro azzurro, Leonardo Bonucci ricorda così Raffaella Carrà nel giorno della sua scomparsa, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la nazionale della Spagna, Paese in cui l'artista era considerata un'icona. Il difensore della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto scattata a fine marzo del 2019 con Raffaella Carrà, storica tifosa bianconera, poche settimane prima della puntata di "A raccontare comincia tu", in cui Bonucci si era aperto parlandole della sua vita in campo e in famiglia.

ansa