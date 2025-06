Juventus Women, tecnico Canzi prolunga fino al 2027

Massimiliano Canzi sarà l'allenatore della Juventus Women per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il club bianconero ha esercitato, infatti, l'opzione di estendere il contratto del tecnico milanese di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza che lo legava ai nostri colori fino al 30 giugno 2026. Una decisione fortemente voluta dalla Società, come confermato anche dalle parole di Stefano Braghin, Women's Football Director: "Abbiamo sempre immaginato un percorso almeno triennale con il mister. L'attivazione della clausola di prolungamento è una conferma di questa idea comune di collaborare su un progetto tecnico di ampio respiro temporale, per poter lavorare insieme con la serenità e la chiarezza degli obiettivi da raggiungere - ha sottolineato - Gli ottimi risultati in Italia e in Europa di questa stagione hanno contribuito, ma non sono stati fondamentali per questa scelta. Le motivazioni principali sono state il grande lavoro svolto quotidianamente sul campo e la perfetta sintonia che il mister ha trovato, fin dal primo giorno, con tutto il nostro ambiente". Nella passata stagione la Juventus Women ha conquistato uno scudetto e una Coppa Italia.