Juventus, torna Pirlo. Allenerà l'Under 23

Dopo cinque anni di assenza torna alla Juventus Andrea Pirlo. L'ex fantasista bianconero avrà l'onere di guidare l'Under 23 bianconera prendendo il posto di Fabio Pecchia che, in questa ultima stagione, ha vinto la Coppa Italia di Serie C e ha portato anche la squadra a disputare i playoff. Pirlo, che ha il patentino per allenare le giovanili e le squadre fino appunto alla "C", porterà con sé anche Roberto Baronio come vice.