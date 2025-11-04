Juventus, preoccupazione per Vlahovic: "Ho chiesto il cambio dopo aver sentito un dolorino al flessore"

Dusan Vlahovic non è completamente soddisfatto della prestazione della Juventus contro lo Sporting Lisbona. Nonostante la rete contro lo Sporting Lisbona, l'attaccante serbo vorrebbe di più e soprattutto rimane concentrato sulla prossima sfida: "Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio. Mi spiace non aver finito la partita, perchè durante la preparazione non ho giocato molto, anche dopo non ho sempre giocato per novanta minuti - ha spiegato Vlahovic ai microfoni di Sky Sport -. Non siamo contenti del risultato perché potevamo fare di più. Abbiamo giocato meglio di loro, anche se palleggiano bene e mettono sotto gli avversari. A noi però è mancato solo il secondo gol e ora speriamo di vincere tutt'e quattro le partite restanti". Vlahovic ha parlato anche del mercato, non pensando a un possibile addio alla Juventus: "Non ci penso. Ho parlato con Spalletti, però voglio rimanere concentrato sulla prossima partita che sarà il derby e che vogliamo vincere".