Juventus, Perin: "Sicuri che per Bove il peggio era passato, sennò non avremmo giocato"

La grande paura, poi le rassicurazioni e la decisione di scendere in campo. Tutto è quanto sarebbe accaduto prima di Lecce-Juventus secondo quanto riportato da Mattia Perin. L'estremo difensore dei bianconeri ha spiegato ai microfoni di DAZN i terribili momenti trascorsi dopo il malore subito da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: "Prima di scendere in campo ci siamo assicurati che il momento peggiore fosse passato, altrimenti non avremmo giocato. Gli faccio un grande in bocca al lupo, non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo contro in campo"