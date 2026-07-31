Chelsea, Mudryk può tornare a giocare: revocata la squalifica per doping

Mykhailo Mudryk può riprendere fin da subito la sua carriera da calciatore. All'esterno del Chelsea era stata inflitta una squalifica di quattro anni per doping nel dicembre del 2024, ora revocata dopo il ricorso al Tas. Sul proprio profilo Instagram, il classe 2001 ha dichiarato: "Sono grato che questo processo sia giunto a conclusione, che mi sia stato concesso di tornare a giocare a calcio e che ora possa guardare al mio futuro. Questo è stato il periodo più difficile della mia carriera. Come ho sempre sostenuto sin dall’inizio di questa vicenda, non ho mai assunto consapevolmente o intenzionalmente alcuna sostanza vietata. Il mio impegno a competere in modo leale e a rappresentare il mio club e il mio Paese con professionalità e integrità è sempre stato importante per me".