Juventus, Locatelli: "Con Spalletti tutto a posto, vogliamo fare entrambi bene"

Nel pre-partita di Juventus-Sporting Lisbona, Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport analizzando anche il particolare momento della squadra. Queste le parole del centrocampista bianconero: "Partita importante, stiamo bene. Quando arrivano le vittorie c'è più entusiasmo: bisogna continuare e vincere stasera. Sappiamo quanto conta la partita, anche perché giochiamo in casa. Dobbiamo fare di tutto per vincere. Spalletti? Col mister è tutto a posto, sono a disposizione. Abbiamo entrambi l'obiettivo di fare bene con la Juve".