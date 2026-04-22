Juventus: lavoro a parte per Yildiz, Thuram e Holm in vista del match con il Milan

Oltre al turco, anche Khephren Thuram e Emil Holm non hanno svolto l'allenamento con la squadra, svolgendo lavoro differenziato. Il centrocampista francese, autore del 2-0 nell'ultima sfida contro il Bologna, sta gestendo qualche fastidio delle ultime settimane. Il laterale svedese, invece, è uscito all'intervallo della sfida contro i rossoblù: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, perciò le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.