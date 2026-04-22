Juventus: lavoro a parte per Yildiz, Thuram e Holm in vista del match con il Milan
Kenan Yildiz © italyphotopress
La Juventus si prepara per la sfida con il Milan di domenica prossima. Match fondamentale per un posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri devono però fare i conti con le condizioni non ottimali di tre titolari. Lo staff medico sta monitorando le condizioni fisiche di Kenan Yildiz. Il turco, che contro il Bologna ha giocato soltanto uno spezzone di gara, sta cercando di smaltire un'infiammazione al ginocchio sinistro, motivo per cui ha svolto lavoro personalizzato. Nonostante ciò la sua presenza contro il Milan, non sembra in dubbio, ma saranno necessari i prossimi allenamenti per avere un quadro completo della situazione.
Oltre al turco, anche Khephren Thuram e Emil Holm non hanno svolto l'allenamento con la squadra, svolgendo lavoro differenziato. Il centrocampista francese, autore del 2-0 nell'ultima sfida contro il Bologna, sta gestendo qualche fastidio delle ultime settimane. Il laterale svedese, invece, è uscito all'intervallo della sfida contro i rossoblù: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, perciò le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.