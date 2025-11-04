Juventus, Koopmeiners: "Ho chiesto alla società di poter giocare in difesa"

Teuns Koopmeiners appare soddisfatto della nuova collocazione in campo proposta da Luciano Spalletti. L'olandese è stato retrocesso in difesa, tuttavia il giocatore della Juventus non sembra patire questo cambio: "Ne ho parlato con Spalletti e con la società. In Olanda già avevo giocato in difesa e ora qui mi sento in posizione - ha spiegato Koopmeiners a Sky Sport -. Voglio fare passaggi sui compagni, spingere sulla palla, non puoi farlo a centrocampo, qua puoi farlo molto meglio. Giocare con le spalle alla porta come attaccante non mi piace e per questo ho cambiato".