Juventus, Koopmeiners: "Ho chiesto alla società di poter giocare in difesa"

Teuns Koopmeiners appare soddisfatto della nuova collocazione in campo proposta da Luciano Spalletti. L'olandese è stato retrocesso in difesa, tuttavia il giocatore della Juventus non sembra patire questo cambio: "Ne ho parlato con Spalletti e con la società. In Olanda già avevo giocato in difesa e ora qui mi sento in posizione - ha spiegato Koopmeiners a Sky Sport -. Voglio fare passaggi sui compagni, spingere sulla palla, non puoi farlo a centrocampo, qua puoi farlo molto meglio. Giocare con le spalle alla porta come attaccante non mi piace e per questo ho cambiato".
L'ex centrocampista dell'Atalanta ha mostrato alcuni difetti della squadra bianconera emersi contro lo Sporting Lisbona: "I primi quindici minuti non abbiamo trovato l'assetto perfetto in difesa per pressare, poi siamo diventati più aggressivi. Abbiamo avuto un'occasione per fare gol, ma mi pesa non esserci riuscito nel secondo tempo perchè serviva la vittoria, anche per il campionato".