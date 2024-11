JUVENTUS, KALULU: "PUNTO IMPORTANTE, UN'EMOZIONE TORNARE A SAN SIRO"

Pierre Kalulu ha commentato così lo 0-0 tra la sua Juve e il Milan: "È un punto importante, contro un avversario di qualità. Potevamo fare di più per vincere, ma eravamo fuori casa e quando non perdiamo va bene per avanzare. Non è una partita come le altre per me, c'è sempre un'emozione in più. Devo fare il professionista, ma in questo stadio è un qualcosa di differente. Il calcio è sempre fatto di decisioni. Vogliamo sempre vincere, al di là dell'avversario. Il lavoro di squadra? Sappiamo che non corriamo grandi pericoli, grazie anche ai centrocampisti e agli attaccanti".