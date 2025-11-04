Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, Kalulu: "Mi aspettavo questa reazione da parte dei compagni"

04 Nov 2025 - 23:39
© Getty Images

© Getty Images

Pierre Kalulu si aspettava una reazione della Juventus, tuttavia il pareggio con lo Sporting Lisbona non va giù al difensore francese. Il calciatore transalpino ne ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo la vittoria oggi perché, benché loro palleggino bene, noi abbiamo avuto più occasioni. Non mi importa che siamo calati nel secondo tempo, non puoi tenere sempre il possesso in una partita di Champions League - ha spiegato Kalulu -. Sinceramente mi aspettavo una reazione dei miei compagni dopo il gol perché sono abituato a vedere questo atteggiamento. Con il mister lavoriamo bene e vogliamo continuare così".

Ultimi video

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:55
A Torino nascerà monumento per le vittime dell'Heysel
23:45
Sporting Lisbona, Rui Borges: "Ho pensato che potevamo attaccare di più e vincere"
23:39
Juventus, Kalulu: "Mi aspettavo questa reazione da parte dei compagni"
23:21
Juventus, preoccupazione per Vlahovic: "Ho chiesto il cambio dopo aver sentito un dolorino al flessore"
23:12
Juventus, Koopmeiners: "Ho chiesto alla società di poter giocare in difesa"