Juventus, Kalulu: "Mi aspettavo questa reazione da parte dei compagni"

Pierre Kalulu si aspettava una reazione della Juventus, tuttavia il pareggio con lo Sporting Lisbona non va giù al difensore francese. Il calciatore transalpino ne ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo la vittoria oggi perché, benché loro palleggino bene, noi abbiamo avuto più occasioni. Non mi importa che siamo calati nel secondo tempo, non puoi tenere sempre il possesso in una partita di Champions League - ha spiegato Kalulu -. Sinceramente mi aspettavo una reazione dei miei compagni dopo il gol perché sono abituato a vedere questo atteggiamento. Con il mister lavoriamo bene e vogliamo continuare così".