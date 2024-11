JUVENTUS, IL RIGORE SU CONCEICAO SCATENA LA BUFERA SUL WEB

È il minuto 60′ quando un contatto in area tra Conceicao e André, dopo una discesa in avanti di Cambiaso, genera un calcio di rigore ‘sospetto’ per i bianconeri. Il portoghese accentua la caduta ma per l’arbitro Peljto non ci sono dubbi: indica il dischetto, Vlahovic dagli undici metri agguanta l’1-1 scatenando polemiche.

Secondo i tifosi bianconeri Conceicao è innocente: "Il fatto che l’avversario è rassegnato al rigore, per essere stato ingenuo ad allargare la gamba, non ti fa pensare che c’era tutta la vita? Poi Conceicao ha accentuato, ma il rigore c’era".

Altri invece: "Conceicao simulatore, la Juventus ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere nè Cuadrado nè Dybala..."