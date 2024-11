JUVENTUS: GIANELLO NOMINATO PRESIDENTE DELL'ESSMA

Francesco Gianello, Facilities Management Director di Juventus, è stato nominato presidente dell'Essma (European Stadium and Safety Management Association). Succede a John Beattie, dirigente dell'Arsenal. Laureato in Lingue e Letterature Moderne all'Università di Torino, Gianello ha iniziato la sua carriera professionale nel settore del commercio e delle pubbliche relazioni, con particolare attenzione al mercato estero, grazie all'eccellente conoscenza delle lingue inglese, russo, tedesco e francese. Nel dicembre 1998 è entrato in Juventus prima come segretario del Settore Giovanile, poi, dopo l'istituzione del Dipartimento di Segreteria Sportiva, nella posizione di Responsabile. A partire dall'ottobre 2010, Gianello ha assunto il ruolo di Head of Stadium, e nell'ottobre 2018 è diventato Head of Stadium and Facilities, completato nel 2020 con la promozione a Head of Facilities Management. Dal 2018 è membro dell'Advisory Committee di Essma di cui oggi assume la Presidenza.