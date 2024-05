Juventus: finale di Coppa Italia a rischio per Yildiz, Danilo e Alex Sandro verso il recupero

GLI AGGIORNAMENTI DALL'INFERMERIA

Il calciatore turco ha riportato un trauma alla spalla durante la sfida con la Salernitana, mentre i difensori brasiliani sono tornati ad allenarsi con la squadra

Vigilia tormentata per la Juventus che, dopo il pareggio con la Salernitana, si prepara ad affrontare l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. La squadra bianconera non avrà probabilmente a disposizione Kenan Yildiz, subentrato al posto di Daniele Rugani nella sfida dell'Allianz Stadium e alle prese con un forte trauma alla spalla destra in seguito a una caduta durante un contrasto. Il giocatore turco verrà rivalutato nella giornata di martedì 14 maggio, tuttavia non ha preso parte all'allenamento odierno e potrebbe saltare la finale.

Recuperati invece sia Alex Sandro che Danilo che hanno lasciato alle spalle i rispettivi acciacchi fisici e hanno svolto parzialmente la seduta con il gruppo facendo crescere così la possibilità che siano convocati per l'appuntamento dell'Olimpico di Roma. Per chi ha giocato nella serata di domenica 12 maggio scarico in piscina e palestra, per gli altri allenamento in campo normale, mentre domani allenamento mattutino aperto ai media prima della partenza per Roma e visita al Quirinale, diventando di fatto la rifinitura visto che mercoledì non sono previsti allenamenti.